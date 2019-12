Joalheria é alvo de assalto em shopping de Fortaleza

Uma joalheria do Shopping Iguatemi Fortaleza foi alvo de assalto na noite desta quinta-feira (19). De acordo com a administração do shopping, o assaltante disparou contra um segurança durante a fuga. O funcionário do empreendimento passa bem.

O Iguatemi afirmou que colabora com as autoridades para identificar o indivíduo. Disse também lamentar o ocorrido, e reafirmou, em nota, o compromisso com a segurança e o bem-estar dos seus clientes. O shopping permanece funcionando normalmente.

Agentes da Polícia Militar estiveram no local, e a loja em questão manteve as portas fechadas.