Irmãos são presos com drogas e munições no Mondubim

Policiais militares prenderam dois irmãos e aprenderam drogas e munições na Rua 4 de Junho, no Bairro Mondubim, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (12).

Conforme a polícia, uma viatura do Cotam estava fazendo ronda no local e os policiais perceberam que um homem ficou nervoso com a presença dos agentes. O suspeito foi abordado, mas estava sem o documento de identificação, então, os policiais acompanharam o homem até a residência onde morava.

Durante uma vistoria na casa, os policiais encontraram munições de arma de fogo calibre 38, 400 gramas de cocaína e um aparelho celular com contatos e conversas de negociação de drogas. No local, também estava o irmão do suspeito.

Os irmãos identificados como Luciano Luiz dos Santos, 39 anos, e Marciano Luiz dos Santos, que não teve a idade revelada, confessaram que traficavam o material. Eles foram presos e levados para o 13º Distrito Policial, onde foram autuados por tráfico de drogas.