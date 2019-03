Irmãos são executados a tiros no Bom Jardim

Dois irmãos identificados como Cleilson Celestino da Silva e Genilson Celestino da Silva foram executados a tiros na Rua Oscar Araripe, nas proximidades de um canal, no Bairro Bom Jardim.

De acordo com a polícia, as vítimas tinham saído de casa e quando passaram pelo local foram atingidas por disparos de arma de fogo. Genilson Celestino chegou a ser atingido por cerca de 10 tiros e quebrou o braço. Os dois morreram na via.

A polícia encontrou no local do crime cápsulas de calibre 380 e ponto 40. Conforme testemunhas informaram os policiais, os irmãos moravam na região e eram usuários de droga.

A autoria dos disparos e a motivação do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).