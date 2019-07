Investigação contra José Hilson de Paiva está parada à espera de exame pericial

Um inquérito policial contra o médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Hilson de Paiva, já havia sido aberto no começo do ano passado pela suspeita de estupro a uma mulher, segundo informou em entrevista ao Sistema Verdes Mares a delegada titular da cidade, Rogéria Sousa.

As investigações, no entanto, seguem paradas à espera de um exame pericial que foi marcado somente para novembro deste ano, na Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Fortaleza. A reportagem questionou o órgão sobre a demora no procedimento, mas até o fechamento desta matéria nenhuma informação foi repassada.

Nesta terça-feira (16), ainda segundo Rogéria Sousa, outro inquérito foi instaurado mediante portaria para analisar o material que estava em posse do Ministério Público do Ceará (MPCE), que contém 63 vídeos com cenas de supostos crimes sexuais praticados pelo médico contra pacientes.

A delegada irá se reunir com o promotor de Justiça do Município para traçar as estratégias de investigação acerca das novas denúncias. O MPCE já abriu investigação em Fortaleza sobre o caso. Duas vítimas se apresentaram à Delegacia de Cruz para prestar depoimento, mas nenhuma foi à Unidade de Uruburetama, durante este terça-feira (16).

Rogéria de Sousa aproveitou a repercussão das denúncias para convocar as vítimas a formalizarem as denúncias para a Polícia Civil. "Quero aproveitar a oportunidade para que as vítimas tenham segurança de nos procurar, para colocarmos esse procedimento para frente", garante.

As atitudes do Dr. Hilson, como é chamado, podem ser enquadradas nos crimes de violação sexual mediante fraude, estupro e estupro de vulnerável. Cada caso será analisado pelos investigadores. "Nós vamos utilizar todos os esforços para darmos a resposta à sociedade o mais rápido possível", conclui a delegada.

José Hilson foi denunciado por abuso sexual a pacientes. Alguns dos atos foram gravados pelo próprio prefeito, durante consultas nas cidades de Uruburetama e Cruz. Pelo menos 17 mulheres foram assediadas. O conteúdo foi obtido pelo Sistema Verdes Mares e divulgado com exclusividade na noite do domingo (14).