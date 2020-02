Interior do Ceará registra três homicídios nesta terça-feira de Carnaval

Em pelo menos duas cidades do interior do Ceará, foram registrados homicídios ocasionados por tiros de arma de fogo. Os casos foram nas cidades de Santa Quitéria, Palhano e Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um duplo homicídio foi registrado na cidade de Santa Quitéria. Dois homens foram assassinadas a tiros quando trafegavam em uma motocicleta no Centro da cidade, nesta terça-feira (24). As vítimas foram identificadas por Marcos Gerson de Sousa, 21 anos e Robson da Silva Gomes, de 23 anos, ambos sem antecedentes criminais

No município de Palhano, um homem ainda não identificado teve a casa invadida e foi morto a tiros no bairro Oiteiro. A Delegacia Regional de Russas é a responsável pelo caso, e realiza buscas para tentar identificar e capturar os envolvidos no crime.

Itaitinga

Na cidade de Itaitinga, na Grande Fortaleza, um homem foi assassinado a tiros quando andava pela Rua Chico Mendes, no bairro Jabuti. O caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Itaitinga.