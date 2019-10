Um incêndio de pequenas proporções atingiu uma vegetação no entorno da Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias da Silva (CPPL 4), presídio em Itaitinga, na Grande Fortaleza, por volta das 15h desta segunda-feira (14).

Por meio de nota, a Secretaria da Administração Penintenciária (SAP) informou que as chamas começaram com um pequeno foco em um terreno que faz o entorno do presídio. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi ao local para debelar as chamas. Ninguém ficou ferido.