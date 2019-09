Idosos que iam fazer cirurgia de catarata morrem em colisão entre micro-ônibus e caminhão na BR-116

Dois idosos morreram durante uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão na BR-116, na manhã desta quinta-feira (5), em Pacajus. O acidente aconteceu na altura do km 56. O veículo de passageiros, no qual estavam as vítimas, levava 24 pacientes para fazerem cirurgias de catarata em Maracanaú.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além dos pacientes, estavam no transporte uma técnica de enfermagem e o motorista. As primeiras informações dos agentes é de que o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo e acabou atingindo a lateral do micro-ônibus.

As vítimas foram um homem de 67 anos e uma mulher de 73. Uma pessoa ficou ferida gravemente e outra teve ferimentos leves. Os outros passageiros saíram do veículo ilesos.

Francisca Ferreira, de 70 anos, estava no micro-ônibus e afirmou que o condutor se esforçou para controlar o veículo após a batida. "O motorista pelejando para aprumar o ônibus e o ônibus tremendo para virar. E não sustentava", relata.

Foto: João Pedro Ribeiro/TV Verdes Mares

O acidente aconteceu no sentido Interior-Fortaleza. Uma das faixas ficou interditada durante a ocorrência. Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros foram ao local.

Os idosos que não se machuracam irão voltar para Russas em outro ônibus. A idosa ferida, Maria Salomé de Oliveira Silva, foi levada para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.