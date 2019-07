Idoso morre em casa e corpo só é encontrado quatro dias depois, em Sobral

Um idoso de 65 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (18), dentro de seu apartamento, no Centro de Sobral, no interior do Ceará. De acordo com a polícia, o dentista José Carlos Moreira já estava morto há quatro dias. O corpo foi encontrado por vizinhos já em estágio de putefração.

José Carlos Moreira morava sozinho e seu corpo não apresentava sinais de agressão, ainda segundo a polícia. O dentista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames. A polícia acredita que a vítima tenha sofrido morte natural.