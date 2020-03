Idosa morre após ser atropelada por moto ao tentar atravessar avenida no Mucuripe

Francisca Alves Bezerra do Amaral, de 78 anos, morreu na noite desta quarta-feira (18) após ser atropelada por uma motocicleta, ao tentar atravessar a avenida Almirante Henrique Sabóia, conhecida como Via Expressa, no bairro Mucuripe.

De acordo com testemunhas, dois homens estavam no veículo em alta velocidade e não conseguiram desviar da vítima, que ficou caída na via. O piloto e o garupeiro tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram ouvidos pela polícia.

Segundo familiares, Francisca Alves costumava passar pelo trecho para ir a casa de uma amiga. A idosa morava próximo ao local do acidente.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram acionados e chegaram a bloquear parte da avenida. Próxima região do atropelamento está sendo construída uma passarela de pedestres.