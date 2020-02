Homicídios passam de 100 durante motim de PMs

Mais de 100 assassinatos foram registrados desde a quarta-feira (19), durante o motim dos policiais militares. Um entregador de um supermercado foi assassinado a tiros, na noite deste sábado (22), em frente à casa do pai, na Rua da Palha, bairro Açude, em Caucaia, na Grande Fortaleza. Uma equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares constatou outros três homicídios apenas na noite deste sábado, com isso, sobe para 103 o número de assassinatos no Ceará entre quarta-feira e a manhã deste domingo, durante o motim da Polícia Militar do Ceará.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, da 0h de quarta-feira (19) às 23h59min dessa sexta-feira (21), foram registrados 88 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). O Sistema Verdes Mares apurou com as delegacias e nos local das ocorrências mais 15 assassinatos, incluindo, o de um rapaz na brincadeira de mela-mela em Aracati.

De acordo com testemunhas, o entregador, de aproximadamente 24 anos, foi morto quando estava na calçada da residência. Ainda conforme moradores, o rapaz não era usuário de drogas e trabalhava como entregador de um supermercado na cidade.

> Com 37 homicídios, sexta-feira foi o dia mais violento dos últimos 8 anos

A polícia descobriu que suspeitos dentro de um carro não identificados estacionaram e informaram que era um assalto. Em seguida, já efetuaram vários disparos contra a vítima e fugiram sem levar nenhum objeto. Familiares acreditam que eles já chegaram para matar o rapaz. O pai do jovem é comerciante na região e falou que o filho era uma pessoa calma, sem antecedentes criminais e não recebia ameaças.

Residência invadida

Ainda em Caucaia, um outro homicídio foi registrado no sábado. Segundo testemunhas, dois suspeitos de moto invadiram a residência localizada no Planalto Caucaia e efetuaram vários disparos contra a vítima identificada como Francisco William Caetano Costa, de aproximadamente 48 anos.

Ainda conforme moradores, ele não tinha antecedentes criminais, trabalhava com vendas de produtos naturais e morava sozinho com a mãe que é uma idosa. Não há informações se a mulher estava no imóvel quando a ação criminosa aconteceu.

Homicídio na Praça da Gentilândia Rafaela Duarte

Morto em assalto

Já em Fortaleza, um homem foi baleado e morto a tiros, neste sábado, durante uma tentativa de assalto na Rua Coronel Manoel Albano, no bairro Maraponga.

De acordo com a Polícia Civil, o homem realizava assaltos na região com um adolescente. Ainda segundo a polícia, quando o suspeito e o adolescente praticavam mais um assalto contra um morador do bairro, um homem não identificado reagiu e efetuou vários tiros contra a dupla.

O assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu na rua. Já o adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da Criança e Adolescente (DCA). Com a dupla, a polícia apreendeu uma arma e uma moto utilizada nos assaltos. O homem que reagiu quando viu o assalto prestou depoimento aos policiais civis no local e em seguida liberado. Ele não foi identificado.

Execução na praça da Gentilândia

E na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, um homem foi executado a tiros, também na noite de sábado. De acordo com a Guarda Municipal, eles receberam a ocorrência através do Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com a polícia, a vítima sem identificação, foi abordada por homens que já chegaram atirando. Não há informações sobre os criminosos. Ninguém da família apareceu na praça. De acordo com a polícia, ninguém foi baleado além da vítima fatal.