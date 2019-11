Homem salta muro de escola e se tranca no banheiro até a polícia chegar

Um homem, ainda não identificado, invadiu a escola municipal Noélia Alencar, no bairro Parque Albano, em Caucaia, na manhã desta segunda-feira (11). Os funcionários da instituição presenciaram o momento em que o rapaz entrou na sala da secretaria e se trancou no banheiro dos professores.

"Pânico total. Tinha criança desesperada. Teve funcionário que foi ao posto verificar a pressão pois estava passando mal", relatou uma professora que presenciou toda a movimentação do suspeito. Ela preferiu não se identificar, mas contou que trabalha há cinco anos na instituição.

A Prefeitura Municipal da Caucaia, informou por nota, que a escola não teve aulas canceladas e que ninguém ficou ferido no episódio. Segundo a prefeitura, a instituição dispõe de vigilantes para a segurança do prédio.

A professora afirmou ainda que o homem pulou o muro para entrar na escola. "Ele entrou na sala da secretaria e dos professores, se trancou no banheiro e quebrou tudo lá. Pediu pra ligar para a polícia vir pegá-lo. Quando a polícia chegou ele não quis sair. Só saiu com spray de pimenta. Estamos com medo, deveríamos ter proteção pelo menos da guarda municipal. Só um vigilante não tem como", relata.

O Sistema Verdes Mares procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) para mais detalhes sobre a investigação, e, até até a última atualização desta reportagem, não obteve resposta. Não há informações de que o rapaz foi preso e qual o motivo da invasão.