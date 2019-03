Homem rouba celulares em emergência de hospital particular de Fortaleza

Um homem entrou na emergência de um hospital particular no Bairro de Fátima, em Fortaleza, se queixando de dores, assaltou pessoas que estavam no local e fugiu, na noite desta sexta-feira (15).

Ao anunciar o assalto, ele disse que estava armado e roubou três aparelhos celulares.

Segundo a assessoria de imprensa da Unimed Fortaleza, a equipe de segurança da unidade, o hospital Regional da Unimed, evitou uma abordagem direta ao assaltante para evitar pânico e garantir a segurança dos presentes.

A polícia foi acionada, de acordo com o hospital, e realiza buscas na área para capturar o suspeito. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança da unidade de saúde e as imagens do circuito interno de segurança foram repassadas para a polícia.

O hospital ressaltou que “mantém segurança armada e patrimonial em suas unidades, todas treinadas para garantir a integridade dos clientes e seus familiares, bem como dos funcionários da empresa”.