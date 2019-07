Homem rouba carro, é perseguido pela polícia e atropela motociclista na Bela Vista

Um suspeito de roubar um carro atropelou um motociclista no cruzamento da Rua Major Pedro Sampaio com Avenida Humberto, na Bela Vista, durante uma perseguição policial na noite desta sexta-feira (5).

A vítima, que não teve a identidade revelada, teve ferimentos leves. Já o condutor do veículo, identificado como Alysson Felipe Florêncio de Sousa, de 28 anos, foi capturado após colidir na calçada de uma igreja evangélica.

Um revólver e seis aparelhos celulares foram apreendidos pela polícia durante a ação. Foto: Rafaela Duarte

Conforme o tenente S. Abreu, do motopatrulhamento do 18º Batalhão, a perseguição teve início após os agentes receberem a informação que um veículo que havia sido tomado de assalto estava trafegando na região. Os policiais apreenderam dentro do carro um revólver e seis aparelhos celulares.

Alysson Felipe tem antecedentes criminais por roubo, porte ilegal de arma e ameaça. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica.

No momento da prisão, o suspeito afirmou para os agentes que usaria o veículo roubado para assaltar e matar inimigos. Ele foi encaminhado para o 10º Distrito Policial, no Bairro Antônio Bezerra.