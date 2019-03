Homem é preso por estrangular companheira grávida de cinco meses e forjar suicídio

Um homem sem antecedentes criminais foi preso nesta quarta-feira (13) suspeito de ter matado estrangulada a companheira, grávida de cinco meses, e depois ter forjado a cena de crime simulando que a mulher havia suicidado. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro deste ano e o suspeito foi capturado nesta quarta, no Piauí, após a conclusão das investigações.

Felipe Vieira do Nascimento (29) foi indiciado por feminicídio. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Parambu, onde o crime ocorreu.

A vítima, identificada como Erika Silva Lima (22), foi morta na casa onde o casal morava com um filho menor.

Segundo a Polícia, após matar Érika estrangulada, o criminoso simulou um suicídio dizendo para familiares que havia achado a mulher já sem vida. No entanto, a versão do suspeito não convenceu as autoridades policiais. Posteriormente, a causa da morte foi confirmada nos laudos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Felipe Nascimento foi preso na localidade de Caldeirão do Davi, zona rural de Pio IX, no Estado do Piauí, e encaminhado para a Delegacia Regional de Tauá, onde foi interrogado. Ele confessou o crime e alegou que agiu por ciúmes.

O homem foi indiciado por feminicídio majorado, já que a vítima estava grávida de cinco meses, e por fraude processual, por ter forjado uma cena de crime. De acordo com a Secretaria da Segurança do Ceará, ele está à disposição da Justiça.