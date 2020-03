Homem é preso em flagrante por manter companheira em cárcere privado em Juazeiro do Norte

Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prenderam um homem de 34 anos, por ameaçar a companheira, de 38 anos, e mantê-la em cárcere privado. O caso aconteceu na última terça-feira (12), em Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza. De acordo com a delegada dde Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, Déborah Gurgel, a prisão do homem aconteceu a partir de denúncia da filha da vítima levada à delegacia. O casal estava junto há seis anos, mas segundo a filha, há cerca de um mês não conseguia ter qualquer contato com a mãe.

A delegada afirmou que a mulher não podia sair de casa e que além do cárcere privado, o homem a violentava, praticava ofensas morais e a ameaçava de morte. "Quando a nossa equipe chegou ao local se confirmou que ela estava sendo violentada, agredida, vítima de cárcere privado, recebia ofensas morais e ameaças de morte. Então, ela manifestou o interesse em vir até a delegacia. Ela foi resgatada e os inspetores realizaram a prisão em flagrante do autor do fato", disse a delegada

Reincidente em violência doméstica

Ainda segundo com Déborah Gurgel, o homem já possuía histórico de violência doméstica contra a companheira no município de Assaré, distante 100 km de Juazeiro do Norte. A delegada explicou que o casal se separou e depois retomou o relacionamento. A delegada conta também que, após voltar para a companheira, ele pediu para a mulher retirar a medida protetiva que ela tinha aberto contra ele.

“Ele já tinha um histórico de violência. Inclusive esse autor já respondia por procedimentos de violência doméstica na cidade de Assaré onde o casal residia anteriormente. Eles convivem há cerca de seis anos. Já tinham rompido o relacionamento. A vítima já tinha sido beneficiada com medida protetiva, mas eles tinham reatado o relacionamento. Ele pediu para que ela retirasse essas medidas. Ela veio morar em Juazeiro do Norte e ele veio atrás ”, afirmou.

Durante as investigações da polícia, a delegada descobriu que já existiam outras duas denúncias contra o homem por violência registradas por outras duas mulheres. O homem foi autuado em flagrante por ameaça, cárcere privado e injúria. A vítima solicitou medida protetiva junto à autoridade policial. A Polícia Civil do Estado do Ceará continua com as investigações sobre o caso.