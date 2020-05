Homem é preso em flagrante com pistola e munição em Caridade, no Ceará

Um homem foi preso após ser flagrado com uma pistola, carregadores e várias munições intactas neste sábado (23) no município de Caridade, no interior do Ceará. Outros dois homens que estavam com ele também foram detidos, mas liberados após prestar esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Militar, os três homens foram vistos em atitude suspeita em um veículo do distrito de Campos Belos por uma equipe do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ao ver que seria abordado, um dos suspeitos jogou um objeto que tinha mão. Durante a abordagem, os PMs encontraram na parte de trás do banco do carro uma pistola calibre 40 junto com dois carregadores e a munição.

Os três foram conduzidos para a Delegacia Regional de Canindé. Um deles ficou preso por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Já os outros dois foram liberados por não terem sido achados indícios de participação deles na ação criminosa.