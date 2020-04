Homem é preso em casa usada para fabricação de armas artesanais em Caucaia

Um homem que fabricava armas em um laboratório clandestino foi preso nesta segunda-feira (6), no bairro Tabuba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. No local, a polícia apreendeu uma espingarda artesanal calibre 12, uma arma artesanal similar a uma submetralhadora com carregador, outra arma semelhante a uma espingarda calibre 12 e um simulacro de arma.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a prisão de Edmilson da Silva Damasceno, de 34 anos, que já responde por apropriação indébita, aconteceu após agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam) receberem uma denúncia anônima sobre o local onde ele fabricava as armas. Ao chegar á residência, os policiais constataram a veracidade da denúncia e conduziram o suspeito para o 31º Distrito Policial.

Na delegacia, Edmilson foi autuado com base no Estatuto do Desarmamento, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por fabricar armas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ele é investigado ainda por outros crimes na região, bem como pelo o uso das armas que foram apreendidas em seu imóvel.