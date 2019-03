Homem é preso com fuzil e drogas no bairro Quintino Cunha 

Um homem foi preso e um vasto material ilícito foi apreendido em dois endereços diferentes do bairro Quintino Cunha, na manhã desta quarta-feira (20).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, o suspeito com um mandado de prisão em aberto foi localizado em endereço do bairro Quintino Cunha. Com ele foram apreendidos 1 kg de cocaína, R$ 600 e um aparelho celular.

Após ser conduzido ao 10º Distrito Policial, os agentes apuraram que Antônio Aurélio Deodato Calixto possuía outros materiais ilícitos em um segundo endereço do mesmo bairro. Ao chegar no local, foram apreendidos um fuzil, 50 munições calibre 556 e dois coletes à prova de bala.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. De acordo com a Polícia Civil, as investigações irão continuar com o objetivo de apurar a origem do material apreendido.