Homem é preso após ser flagrado por videomonitoramento da polícia adulterando placa de carro

A polícia flagrou um homem adulterando a placa do próprio carro com fita isolante, no bairro Carlito Pamplona, neste domingo (9). O suspeito, de 46 anos, foi preso e autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, no 34° Distrito Policial (DP).

Após ser flagrado por câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), uma composição da Polícia Militar foi até o endereço da ocorrência e localizou o suspeito. Ao verificar o veículo, a polícia constatou a adulteração na placa traseira do carro.

“O homem alegou que havia cometido o crime no intuito de se desvencilhar de possíveis infrações de trânsito”, informou a SSPDS.

O suspeito não possuía antecedentes criminais.