Homem é morto ao cobrir pichações com sigla de facção criminosa na Granja Portugal

Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (2), no momento em que cobria siglas de uma facção criminosa, pichadas em paredes da Granja Portugal, em Fortaleza.

Equipes da Perícia Forense e da Polícia Militar estiveram no local. Segundo a PM, a vítima foi identificada como Marlon Moura da Silva, com antecedentes criminais por roubo.

De acordo com testemunhas, Marlon estava pintando as siglas do grupo criminoso com o objetivo de escrever por cima o nome da facção à qual era envolvido.

A vítima foi abordada por um grupo armado e recebeu cerca de 10 tiros. Casas próximas ao local do crime também foram atingidas pelos disparos.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.