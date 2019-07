Homem é morto a tiros dentro de loja de aluguel de tratores em Itapipoca

Um homem foi morto com pelo menos seis tiros na manhã desta quarta-feira (3) em Itapipoca, na Região Norte do Ceará.

A Polícia Militar informou para o Sistema Verdes Mares que o homem era conhecido na região como “Mourão”. Ele tinha entrado em uma loja de locação de tratores, no Bairro Cacimbas. Quando ele se preparava para sair de dentro do estabelecimento, dois homens armados com pistolas se aproximaram e efeturam pelo menos seis disparos contra a vítima que morreu no local.

Ainda segundo a polícia, após os disparos, os criminosos fugiram em uma moto vermelha. A polícia disse que a vítima respondia por homicídio.

Equipes da Polícia Militar e Civil de Itapipoca e cidades vizinhas realizam buscas na região. Ninguém foi preso.