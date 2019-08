Homem é morto a tiros dentro de bar em Juazeiro do Norte

Um homem foi morto a tiros dentro de um bar na Rua Antonio Lobo de Menezes, no Bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na começo da noite deste sábado (17).

Ainda segundo os agentes, a vítima identificada apenas como José, 30 anos, já respondia por crime de roubo. As pessoas que estavam no estebelecimento não souberem informar aos policiais quem cometeu o crime.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local, mas a vítima não resistiu. Equipes da Polícia Militar foram à campo para tentar localizar os suspeitos, mas até a publicação desta matéria ninguém foi preso.