Homem é morto a tiros após desentendimento próximo a bar no Joaquim Távora

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando um assassinato que ocorreu na sexta-feira (1º), na Rua Fiscal Vieira, no bairro Joaquim Távora. José Adriano Cunha Silva, de 43 anos, foi atingido por tiros e encontrado morto próximo a um bar da região.

Vítima e suspeito teriam se desentendido momentos antes do crime, segundo a família da vítima. Adriano chegou a ser levado para um hospital na Capital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PCCE, um inquérito já foi instaurado para esclarecer as circunstâncias do fato e para identificar e prender o autor do crime.

Luto

Vizinhos e familiares de José Adriano divulgaram cartazes pedindo justiça e a identificação, bem como a punição, do suspeito.