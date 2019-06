Homem é executado e outro sofre tentativa de homicídio com minutos de diferença no Bom Jardim

Um homem foi morto a tiros e outro foi baleado na noite desta quarta-feira (26), no Bairro Bom Jardim. De acordo com relato de moradores, os crimes aconteceram quase ao mesmo tempo, com minutos de diferença. No local das ocorrências, entretanto, os policiais não informaram se há relação entre eles.

O primeiro caso aconteceu na Rua Itú. um homem que não teve a identidade revelada estava passando a pé na rua quando foi atingido por disparos de arma de fogo. A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar.

Já a segunda ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua Tenente Francisco Paiva com Rua José Martins. Outro homem foi executado quando conversava com amigos, sentado em uma cadeira. A maioria dos disparos atingiu a cabeça da vítima.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para os dois casos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vai investigar os crimes.