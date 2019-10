Homem é executado a tiros e corpo cai em canal na Capital

Um homem, identificado como Sérgio Fernandes Fontenele, 36 anos, foi morto a tiros por um criminoso que utilizava uma motocicleta, no bairro Jardim América, em Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira (7). O corpo da vítima caiu em um canal, após ser baleado.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava próximo ao cruzamento entre as avenidas Eduardo Girão e Expedicionários quando um homem se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo. O suspeito fugiu em seguida.

O corpo da vítima teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou buscas pela região, mas não encontrou o suspeito. Segundo a SSPDS, profissionais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos relacionados ao crime.

A SSPDS informou ainda que a população pode contribuir com as investigações, ao repassar informações que possam auxiliar nas investigações, pelos números 181, o Disque-Denúncia da Pasta; o ‪‪(85) 3257-4807 e ‪‪‪(85) ‪99111-7498 (WhatsApp), ambos do DHPP. A Secretaria afirmou que o sigilo é garantido.