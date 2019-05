Homem é assassinado com tiro na cabeça, em Caucaia

Um homem foi assassinado com um tiro na cabeça no bairro Padre Julio Maria, no município de Caucaia, na tarde desta segunda-feira (29).

De acordo com a equipe da Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência, Francisco Marinaldo Sampaio Silveira, 35 anos, morava no Centro de Caucaia, em uma região dominada por uma organização criminosa rival à que atua na área do Padre Julio Maria.

A PM não informou quantas pessoas participaram do homicídio nem se o crime tem relação com a disputa entre facções criminosas. Francisco Marinaldo já respondia por furto, violência doméstica e era testemunha de um homicídio.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.