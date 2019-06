Homem é assassinado a pauladas dentro de casa em Camocim

Um homem foi assassinado a pauladas nesta sexta-feira (7), no município de Camocim, a 347 km de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi registrado entre as ruas rua Perimetral com rua Paissandu, no Bairro Brasília.

A vítima identificada como João Batista Carvalho do Nascimento, de 22 anos, bebia dentro de uma casa quando começou uma briga com Edvaldo Silva de Souza de 32 anos.

Ainda segundo a polícia, Edvaldo Silva pegou um pedaço de madeira e efetuou vários golpes na cabeça da vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o homem fugiu, mas foi preso por uma equipe da Companhia de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

O homem foi levado até à Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, onde foi autuado por homicídio.