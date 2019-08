Uma discussão entre dois homens deixou um deles ferido a pauladas na Rua Azevedo Bolão, no bairro Parquelândia, na noite deste domingo (4).

Conforme testemunhas, Marcos Flávio, de 48 anos, foi atingido com pauladas no rosto e fraturou a região da face. O agressor fugiu a pé e não foi identificado.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para o Instituto Doutor José Frota, no Centro. A motivação do desentendimento é desconhecida.