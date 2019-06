Homem de 33 anos é morto sentado em cadeira de bar no Planalto Ayrton Senna

Um homem de 33 anos foi morto sentado em cadeira de um bar, na Rua Apocalipse, no Bairro Planalto Ayrton Senna. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha antecedentes criminais e não há informações sobre a motivação do homicídio.

Os agentes que atenderam a ocorrência disseram que o homem foi identificado como Francisco Fabio da Silva. Ele estava olhando o aparelho celular quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

Francisco chegou ao bar em uma bicicleta e os suspeitos não levaram os objetos pessoais da vítima. A Polícia Militar esteve no local do crime e iniciou os primeiros levantamentos. Até a publicação, matéria ninguém havia sido preso.