Homem com vasta ficha criminal é morto a tiros em matagal em Caucaia

Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros em um matagal do bairro Grilo, em Caucaia, na noite da última quinta-feira (2). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, Carlos Melo, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, receptação, associação criminosa e crime contra a administração pública.

Conforme o relato de testemunhas, que preferiram não se identificar, foram ouvidos pelo menos quatro disparos de arma de fogo e o barulho de um carro evadindo do local. Agentes da Polícia Militar realizaram buscas na região.

Ainda segundo a SSPDS, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. A Delegacia Metropolitana de Caucaia investiga o crime.