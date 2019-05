Homem agride mãe idosa e é espancado por vizinhos em Juazeiro do Norte; suspeito foi preso

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de agredir a mãe, de 89 anos, em Juazeiro do Norte. Segundo a polícia, o homem conhecido como "Edval do Reizado", de 57 anos, foi flagrado por vizinhos, enquanto batia na idosa, dentro da casa dela, porque a senhora havia se negado a dar dinheiro. Alguns moradores o agarraram e o espancaram até a chegada dos agentes.

A vítima, dona Francisca das Dores, ficou com ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Bairro Limoeiro. A idosa ficou com ferimentos nos braços e sofreu forte pancada na cabeça, o que fez com que ela precisasse ser transferida para um hospital na cidade de Barbalha.

Depois das agressões, o suspeito tentou fugir da residência. Foi neste momento que ele foi detido pelos moradores que o agrediram. A equipe da polícia chegou, controlou a situação e levou Edval para a delegacia.

Violência dentro de casa

A amiga e vizinha da idosa, Edilânia da Silva, chegou ao local momentos após as agressões e ajudou a levar a idosa para o hospital. “Eu estava em casa, as vizinhas me chamaram para ajudar ela. Fui com ela para o hospital, mas ela foi transferida para Barbalha por causa de uma pancada na cabeça”.

Outro vizinho afirma que essa não foi a primeira vez que a idosa foi agredida pelo filho, que sempre reagia com violência às negativas da mãe em lhe dar dinheiro.

“Eu estava dormindo, mas ele (filho) sempre faz isso com ela, relatou o vizinho Miguel Ribeiro. "Ele pegava o alimento dela, levava tudo: queijo, bolo e carne. E deixa ela com fome. Ela sofre muito”, disse.