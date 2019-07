Grupo agride adolescente de 17 anos no Mucuripe

Um grupo agrediu um adolescente de 17 anos no bairro Mucuripe, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (10).

Conforme a Polícia Militar, a vítima estava sem documentos de identificação e foi resgatada por socorristas voluntários na Avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa). O adolescente foi levado em uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) controlou o trânsito no local durante o resgate.

De acordo com testemunhas, o jovem seria morador da região e teria sido visto na companhia de um homem, que saiu correndo para fugir das agressões.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e a motivação das agressões.