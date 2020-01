Garoto se desequilibra ao pegar carona em traseira de caminhão, cai e fica gravemente ferido

Um garoto caiu em uma rodovia após se desequilibrar enquanto pegava carona na traseira de um caminhão na avenida Almirante Henrique Saboia, conhecida popularmente como Via Expressa, no bairro Papicu, na noite desta quinta-feira (16). A vítima ficou gravemente ferida.

De acordo com testemunhas, a criança de cerca de 10 anos estava na companhia de um grupo de adolescentes que também se apoiavam na parte traseira do veículo. O grupo pulou do caminhão em determinado ponto da via.

Conforme populares, após o menino cair um carro que trafegava próximo ao caminhão chegou a desviar e conseguiu evitar o atropelamento. O motorista não percebeu a presença do grupo e não parou depois que o acidente aconteceu.



A vítima foi socorrida por voluntários e duas ambulâncias da UTI Móvel do Samu. O garoto foi reanimado por cerca de uma hora e em seguida encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Nenhum familiar do menino compareceu ao local do acidente.