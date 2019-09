Foragido em três estados, estelionatário usa envelope vazio na compra de veículo e é preso

Equipes da Delegacia Regional de Russas com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam em Fortaleza, na última segunda-feira (16), um estelionatário foragido em três estados. O suspeito usou um envelope vazio em um depósito bancário, na compra de um veículo no município de Russas.

Conforme a polícia, Edmar Batista Nogueira do Nascimento, 37, natural de Rondônia,foi localizado na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), no bairro Maraponga, de posse do veículo roubado.

Durante a abordagem, ele apresentou um documento falso, porém após a identificação recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. O homem foi autuado em flagrante por crime contra a fé pública e estelionato.

O veículo adquirido ilegalmente em Russas foi apreendido, e após serem realizados todos os procedimentos cabíveis, foi restituído ao legítimo proprietário.

Edmar Batista é procurado pelas polícias dos estados de Sergipe, Mato Grosso do Sul e Tocantins, por envolvimento em crimes de estelionato.