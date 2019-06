Foragido da justiça é preso quando visitava esposa em maternidade

Um homem foragido da Justiça do Ceará foi preso nesta segunda-feira (17) em ação da Polícia Civil enquanto visitava a esposa em uma maternidade localizada no Centro de Fortaleza. O suspeito, identificado como Ednardo Nunes de Souza, de 28 anos, responde por cinco homicídios e tráfico de drogas.

Segundo informações da polícia, Ednardo Nunes fazia parte de uma facção criminosa comandada por Francisco Adriano de Sousa, de 34 anos, preso em uma operação policial na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, no último dia 30 de maio.

Ainda segundo a polícia, Francisco Adriano comandava o tráfico de drogas no bairro Cais do Porto, em Fortaleza e Ednardo seria o responsável pelos homicídios na capital ordenados pelo comparsa.

Ednardo Nunes foi flagrado pela polícia no último sábado (15), enquanto fazia uma entrega de drogas na praça das Docas, no bairro Cais do Porto. Na ocasião, ele trocou tiros com a polícia e conseguiu fugir abandonando um veículo.

Outra prisão

A Polícia Civil do Estado do Ceará também confirmou a prisão de Tiago André de Lima Costa, de 26 anos, em Paracuru, na última sexta-feira (14). O suspeito também era foragido da Justiça e pertence a uma organização criminosa. Ele responde por 10 homicídios, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo e roubo.

A polícia apreendeu na operação um veículo modelo Jeep Renegade, avaliado em R$ 100 mil, uma pistola, munição, um documento de identificação falso, cartões, um caderno com anotações sobre movimentações financeiras e uma granada de efeito moral.