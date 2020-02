Flanelinha é baleado na calçada do Fórum de Sobral; suspeitos trocam tiros com policial

Dois homens a pé balearam um homem identificado como Luiz David de Paiva na calçada do Fórum Dr. José Saboya de Albuquerque, em Sobral, na Região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (20). Conforme testemunhas, ele trabalha como flanelinha. Os criminosos trocaram tiros com um policial antes de fugir por um matagal.

Durante a manhã, Luiz David foi ao fórum com o pai para uma audiência. O Sistema Verdes Mares apurou que, por volta das 11h, quando saía do prédio e se dirigia a uma motocicleta, ele foi abordado por dois homens. Após ser atingido na costela direita, ele correu para dentro do Fórum.

“Eles sabiam que ele tinha entrado e estavam esperando a saída, muito provavelmente por desafeto ou rixa entre bairros”, conta o cabo Fontenele, da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar de Sobral, responsável pela segurança na unidade judiciária.

O militar, ao escutar os tiros, sacou a arma e revidou contra os homens, que correram em direção ao Conjunto Santo Antônio. Na perseguição, houve troca de tiros. Os homens conseguiram fugir por um matagal perto de um campo de futebol.

A direção do Fórum decidiu suspender as atividades nesta quinta-feira.

O homem baleado recebeu os primeiros socorros no chão do local e, em seguida, foi levado para uma unidade de saúde numa ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.