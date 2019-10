Família de mulher lesionada denuncia o companheiro dela por agressão; suspeito é preso

Um homem foi preso e sua companheira encontrada com escoriações no rosto e lesões no corpo, na residência do casal, após a família da mulher denunciar as agressões do suspeito. O casal vivia junto há cinco meses no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Os familiares da mulher, que vivem em Aquiraz, ao saberem da violência, acionaram a polícia, que prendeu o suspeito na residência.

Quando a polícia chegou ao local, o homem, de 26 anos, se preparava para levar a mulher, de 19 anos, para o município de Pindoretama. Ela estava com escoriações no rosto e lesões no corpo, informou a polícia.

O infrator tem antecedentes criminais por roubo e violação ao estatuto do torcedor, segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Ambos foram encaminhados à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para a realização de exames e, em seguida, foram para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa.