Ex-funcionários de loja são presos suspeitos de furtar celulares e acessórios, em Fortaleza

Quatro ex-funcionários de uma loja de celulares foram presos na manhã desta terça-feira (10) durante uma ação policial realizada em três bairros de Fortaleza e em Caucaia. Eles são suspeitos de furtar acessórios e aparelhos dos quiosques comerciais da empresa na época em que trabalhavam.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Phablo Moreira Vieira, 32 anos, Hugo Menezes dos Santos Madeira, 27, Júlio Breno Cruz Pinto, 26, todos sem antecedentes criminais, e José Cleano de Aguiar Pinto, 22, com antecedentes por crime de trânsito são suspeitos de se valer da função que ocupavam na loja para furtar aparelhos celulares e acessórios. Eles também falsificavam a venda de aparelhos telefônicos para clientes que visitavam os quiosques que comercializavam os produtos.

A operação que resultou na prisão do grupo aconteceu nos bairros Aldeota, Quintino Cunha, Conjunto José Walter e no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As ações policiais contaram com efetivo do 9º, 15º, 16º, 27º e 30º Distritos Policiais e apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC).

Todos foram levados para o 5º Distrito Policial, onde vão responder por furto qualificado por abuso de confiança, estelionato, falsificação de documento particular e associação criminosa.