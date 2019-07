Ex-empregado é demitido por furto, volta ao estabelecimento e rouba R$ 21 mil

Um ex-funcionário roubou R$ 21 mil reais da empresa onde trabalhava no Bairro Henrique Jorge. O assalto ocorreu na última sexta-feira (12). A ação foi registrada por câmeras de segurança.

De acordo com o dono da empresa, o suspeito trabalhou durante 11 meses no local, mas foi demitido após descobrirem que o mesmo furtou cerca de R$ 25 mil.

O empresário disse ainda que o ex-empregado junto com um comparsa se passaram por clientes e entraram no estabelecimento. Durante o assalto, os dois suspeitos estavam armados com um revólver e foram bastante agressivos. Uma terceira pessoa estava aguardando a dupla do lado de fora da empresa.

Além da quantia em dinheiro a dupla fugiu levando um relógio que custa cerca de R$ 3 mil.

Ação filmada

É possível ver nas imagens das câmeras de segurança o momento em que os dois homens chegam e interfornam. O empresário explicou que eles se identificaram como clientes e a empregada abriu a porta. Em outro momento um dos suspeitos aparece abrindo gavetas à procura do dinheiro.

O dono da empresa disse que o antigo funcionário chegou a fazer ameaças para que a denúncia fosse retirada da delegacia.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 10º Distrito Policial, no Bairro Henrique Jorge.