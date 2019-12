Esquadrão antibombas é acionado duas vezes em menos de 24 horas em Fortaleza

O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado duas vezes neste domingo (15) por suspeita de material explosivo.

Nesta tarde, três equipes do Bope foram ao Centro de Fortaleza para analisar um objeto encontrado por um segurança próximo a uma pilastra do Edifício Cidade, na esquina das ruas Padre Mororó e Guilherme Rocha. Os moradores ficaram assustados, e o cruzamento chegou a ser interditado enquanto os agentes trabalhavam. O material era sabão enrolado em uma meia, com alguns fios soltos.

Na madrugada, três granadas de origem militar e envelhecidas foram recolhidas pelo Esquadrão em uma praça no bairro Antônio Bezerra. O potencial ofensivo do material ainda está sendo estudado. "No nosso estado a situação está cada vez mais crescente", conta o cabo Nogueira.