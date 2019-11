Duplo homicídio: corpos são encontrados com pés e mãos amarrados na zona rural de Caucaia

Dois homens foram mortos na madrugada desta quarta-feira (20) no Distrito de Matões, na Zona Rural de Caucaia. Eles foram encontrados com mãos e pés amarrados.

Uma das vítimas foi identificada como Darlan Pizani, de 18 anos. Ele tinha cerca de 10 perfurações de balas na cabeça e pelo corpo. A outra vítima não foi identificada e tinha marcas de quatro tiros.

O 12° Batalhão da Polícia Militar de Caucaia atendeu a ocorrência na manhã desta quarta-feira. Agentes da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) isolaram a área e fizeram a retirada dos corpos.

A polícia acredita que tenham sido levados para o local de madrugada, amordaçados e amarrados, e foram executados ali. Nenhum suspeito foi identificado.

A polícia segue com as investigações para identificar a autoria do crime e a motivação.