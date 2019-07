Dupla rende vigilante, rouba arma e atira contra vítima em shopping na Aldeota

Dois homens armados renderam um vigilante, roubaram a arma e atiraram contra ele em um shopping no cruzamento da Avenida Desembargador Moreira com a Rua Maria Tomásia, no bairro Aldeota, na noite desta segunda-feira (29). O vigilante foi ferido pelos suspeitos com a arma que usava para trabalhar.

Conforme a Polícia Militar, o funcionário foi rendido por volta das 21h40, quando foi para uma área do estabelecimento desligar a bomba de água de uma fonte que existe no local.

Segundo a PM, o homem usava colete a prova de balas, porém o tiro atingiu o tórax. A vítima foi socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Não há informações sobre o estado de saúde. Os suspeitos fugiram em um carro com outros dois ocupantes, que deram apoio ao assalto.

No momento da ação, as lojas estavam fechadas e apenas os restaurantes do shopping estavam funcionando. Houve correria no local.