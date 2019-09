Dupla invade ônibus e rouba 20 aparelhos celulares no Henrique Jorge

Assaltantes invadiram um ônibus e roubaram 20 aparelhos celulares na noite deste sábado (31), na Avenida Perimetral, no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

A Polícia Militar afirmou que o ônibus fazia a linha Grande Circular. Dois homens armados com revólveres obrigaram vários passageiros a entregar os celulares. Outros objetos também foram levados pela dupla como dinheiro e relógios.

A polícia afirmou para o Sistema Verdes Mares que um motorista, que não foi identificado, estava em um automóvel ao lado do transporte público e percebeu o crime. O homem seguiu o ônibus e realizou vários tiros para cima com o objetivo de intimidar os bandidos. Os assaltantes perceberam a ação e desceram do coletivo e fugiram com os pertences dos passageiros.

Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local e iniciou uma perseguição. Um dos bandidos foi preso. O outro assaltante conseguiu fugir.

O bandido detido foi encaminhado para o 10º Distrito Policial, no Bairro Antônio Bezerra. Parte do material roubado pela dupla foi recuperado pela polícia. A polícia ainda faz buscas para tentar prender o outro integrante.