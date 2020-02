Dupla é presa suspeita de roubar cordão de turista na Avenida Beira Mar e tentar fugir pela praia

Dois homens suspeitos de roubar o cordão de um turista de São Paulo foram presos por policiais militares nesta terça-feira (11) no Bairro Mucuripe, em Fortaleza. O crime aconteceu na Avenida Beira Mar e a dupla havia fugido na direção do mar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes fazia buscas pela região quando foram acionados para a ocorrência de roubo nas proximidades do Mercado dos Peixes.

Os policiais foram até o local, onde encontraram a vítima. Após informações que a dupla teria corrido para o mar, os agentes e bombeiros militares utilizaram bote para as buscas no local. O primeiro suspeito a ser preso foi Igor Borges Pereira, 32 anos, com antecedentes criminais por roubo e corrupção de menor.

A polícia continuou com as buscas e conseguiu capturar Fabrício de Paula Batista de Sousa, 27 anos, com cinco passagens pela polícia, sendo três por roubo, uma por furto e outra por porte ilegal de arma de fogo. O objeto da vítima não foi encontrado. A dupla foi encaminhada para o 9° Distrito Policial, onde foi autuada em flagrante por roubo.