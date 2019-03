Dupla é presa após fingir estar armada para assaltar mulher no Centro

Dois homens foram presos após fingirem estar armados para assaltar uma mulher de aproximadamente 40 anos em um bar no cruzamento das ruas Tristão Gonçalves com Pedro Pereira, no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (28).

De acordo com a polícia, os suspeitos levaram a bolsa com pertences da vítima. Durante a ação, a mulher tentou segurar o objeto, mas foi jogada no chão e teve ferimentos na cabeça. Os homens fugiram em seguida.

Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e abordou os suspeitos, que foram levados para o 34º Distrito Policial após a constatação do assalto. A bolsa da vítima foi recuperada.

Os autores do assalto foram identificados como Antônio Jamisson Fernandes da Costa, que não possui antecedentes criminais e Francisco Welington da Silva Madeiras, com antecedentes por furto e tráfico de drogas.

A vítima recebeu atendimento do Samu dentro da delegacia, antes de prestar depoimento sobre a ação criminosa.