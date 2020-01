Dupla é capturada pela polícia após assaltos em Fortaleza e Maracanaú

Antônio Augusto Paiva Ribeiro, de 19 anos, com antecedentes criminais por assaltos na adolescência e Lucas Menezes Silva, de 24 anos, que responde criminalmente por estupro e desacato, foram capturados no fim da tarde desta sexta-feira (10), após assaltos em Fortaleza e Maracanaú.

Segundo a Polícia Militar, as ações criminosas dos suspeitos tiveram início na última quinta-feira (9), quando a dupla invadiu a casa de um policial no Planalto Pici e roubaram a esposa do agente. Durante a ação, a vítima foi agredida e os homens fugiram em seguida.

Nesta sexta-feira (10), Antônio Augusto e Lucas atacaram um estabelecimento comercial no Alto Alegre, em Maracanaú. Na fuga, o veículo que os suspeitos estavam foi identificado pelas câmeras de monitoramento do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e teve início uma perseguição.

Os agentes conseguiram interceptar o carro e os homens foram capturados no bairro Conjunto Ceará. Os pertences das vítimas e os produtos roubados foram recuperados, conforme a PM.

Os criminosos foram encaminhados para o 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa, onde foram autuados. Na delegacia, os policiais descobriram que o carro usado nas ações havia sido alugado por um dos homens, que informou aos familiares que trabalharia como motorista de aplicativo. Uma arma falsa foi apreendida.