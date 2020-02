Em uma lanchonete no Bairro Vila Peri um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (28).

Os dois responsáveis pela morte chegaram ao local à bordo de uma motocicleta e atiraram contra o jovem de 20 anos, enquanto ele comia em frente ao estabelecimento.

Equipes do Exército, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) compareceram ao local. O caso será investigado.