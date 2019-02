Duas mulheres são presas tentando fazer empréstimo em agência do bairro Dionísio Torres

Duas mulheres foram presas ao tentar fazer um empréstimo em uma agência bancária, no bairro Dionísio Torres, usando documento falso. O caso aconteceu na última quinta-feira (7), mas foi divulgado nesta sexta-feira (8), pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSPDS).

Segundo os agentes, os funcionários da agência ligaram para a cliente e a mesma não confirmou a transação. Ao confirmar que não se tratava da verdadeira cliente o banco acionou a polícia.

Agentes fizeram a prisão de Isabele Cristina Rabelo Barbosa, de 24 anos, que não tinha antecedentes criminais. Ao ser questionada pelos policiais, a jovem confessou que agiu com outras pessoas, tendo uma delas capturada no térreo da agência.

A segunda mulher foi identificada como Maria Fabiana Ferreira Alves, de 28 anos, e também não tinha antecedentes criminais. Segundo os policiais, Maria receberia 50% do valor sacado com o golpe.

As duas mulheres foram encaminhadas para a Delegacia do 4º Distrito Policial, no bairro Pio XII, e autuadas em flagrante por estelionato e por falsificação de documento público. Além dos documentos falsos, a polícia apreendeu uma quantida em dinheiro não revelada e um aparelho celular. A Polícia Civil continua a investigação para capturar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.