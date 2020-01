Dono de sucata é preso com armas de fogo e drogas em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza

O dono de uma sucata, identificado apenas como Antônio, de 40 anos de idade, foi preso na tarde dessa terça-feira (7), no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), armamento, munições e drogas foram apreendidas na ação.

De acordo com o delegado Everardo Lima da Silva, titular da Delegacia Metropolitana de Eusébio, Antônio foi preso na própria residência, onde funciona um posto de reciclagem no galpão do imóvel, no Bairro Parque Havaí, a partir de uma operação da Polícia Civil para prender integrantes de uma organização criminosa do município.

“Há um grupo no Parque Havaí que tenta impor poder por meio do tráfico de drogas e homicídios. A Polícia, com objetivo de cumprir mandados de prisão contra alguns suspeitos, saímos em intuito de localizar esses infratores e, nessas buscas, tendo êxito em fazer essa abordagem, nessa reciclagem.”

Segundo Everardo Lima, a priori, foi encontrada uma arma de fogo em um veículo que estava no local. Logo após, os agentes continuaram as buscas no galpão e pediram reforço da Polícia Civil de municípios vizinhos. “Pedimos apoio a outras unidades, pois naquele bairro funciona o centro de comando do crime organizado e ficamos com medo de sofrer represália e realizamos uma busca mais minuciosa”, disse.

De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidas uma metralhadora, uma espingarda calibre 12, duas pistolas, entre elas, uma com um brasão da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP), um simulacro de arma de fogo, papelotes de maconha, cocaína e uma máscara. Conforme o delegado, Antônio afirmou não ser o proprietário das armas e das drogas. “Ele alega que não sabe a quem pertence o material e disse que o seu estabelecimento funciona de maneira semi-aberta, no qual desconhecidos costumam entrar no local.

Além de Antônio, a esposa e o funcionário do suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Eusébio, mas após depoimento, foram liberados. O dono da sucata, sem antecedentes criminais e preso em flagrante, foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso.