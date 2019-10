Um acidente envolvendo duas motos levou à morte os dois pilotos dos veículos. A colisão ocorreu na madrugada deste domingo (20), na CE-284, na zona rural de Saboeiro, interior do Ceará. A Polícia Militar do Ceará atendeu a ocorrência, que também contou o apoio de uma ambulância do Samu.

Um dos condutores, Joab Silva, de 28 anos, morreu imediatamente após a colisão frontal. A outra vítima, Cícero Zeldo, de 25 anos, foi levada para o hospital da região pela ambulância do Samu, mas não resistiu.